Российская таможенная служба объясняет причины роста потока путешественников на Ларсе

20.08.2026 20:22





Таможенная служба России объясняет причины роста потока путешественников на Ларсе.



В частности, Федеральная таможенная служба России отмечает, что рекордный пассажиропоток на пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» связан с сезоном отпусков.



«При этом в настоящее время наблюдается больший пассажиропоток именно в направлении въезда в РФ. Это связано с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха. Вместе с тем сохраняется интенсивное движение и в направлении выезда из РФ, что обусловлено продолжающимся туристическим сезоном», - заявили в Федеральной таможенной службе России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





