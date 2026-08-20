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Российская таможенная служба объясняет причины роста потока путешественников на Ларсе


20.08.2026   20:22


Таможенная служба России объясняет причины роста потока путешественников на Ларсе.

В частности, Федеральная таможенная служба России отмечает, что рекордный пассажиропоток на пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» связан с сезоном отпусков.

«При этом в настоящее время наблюдается больший пассажиропоток именно в направлении въезда в РФ. Это связано с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха. Вместе с тем сохраняется интенсивное движение и в направлении выезда из РФ, что обусловлено продолжающимся туристическим сезоном», - заявили в Федеральной таможенной службе России.


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