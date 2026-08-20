МИД РФ призвал власти Грузии не допускать русофобии

20.08.2026 21:03





Россия призывает грузинские власти отреагировать на случаи нападений на российских граждан и принять меры по обеспечению их безопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.



«В последнее время имели место и отдельные серьезные инциденты с российскими гражданами в Грузии, что, конечно, требует пристального внимания и соответствующих действий со стороны грузинских властей».



Захарова выразила надежду, что грузинские власти примут все необходимые меры для недопущения проявлений русофобии и полноценной защиты приезжающих в страну россиян.



По ее словам, с 2023 года поток туристов в Грузию из России вырос в полтора раза – до примерно 1,6 млн человек, и сейчас каждый четвертый гость – гражданин РФ.



В ходе брифинга Мария Захарова также заявила, что инициатива восстановления дипломатического общения между Москвой и Тбилиси должна исходить от грузинской стороны.





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