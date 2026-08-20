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МИД РФ призвал власти Грузии не допускать русофобии
20.08.2026 21:03
Россия призывает грузинские власти отреагировать на случаи нападений на российских граждан и принять меры по обеспечению их безопасности. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
«В последнее время имели место и отдельные серьезные инциденты с российскими гражданами в Грузии, что, конечно, требует пристального внимания и соответствующих действий со стороны грузинских властей».
Захарова выразила надежду, что грузинские власти примут все необходимые меры для недопущения проявлений русофобии и полноценной защиты приезжающих в страну россиян.
По ее словам, с 2023 года поток туристов в Грузию из России вырос в полтора раза – до примерно 1,6 млн человек, и сейчас каждый четвертый гость – гражданин РФ.
В ходе брифинга Мария Захарова также заявила, что инициатива восстановления дипломатического общения между Москвой и Тбилиси должна исходить от грузинской стороны.
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