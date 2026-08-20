Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров»

20.08.2026 10:50





Украинский удар по Новороссийску 12 августа серьезно повредил флагман Черноморского флота РФ фрегат «Адмирал Макаров», свидетельствуют спутниковые снимки. Z-канал «Военный осведомитель» пишет, что у корабля отчетливо видно пробоину в носовой части верхней палубы, левее расположения крылатых ракет «Калибр». Также, по его оценкам, повреждены станция спутниковой связи «Центавр-НМ1» и РЛС обнаружения «Позитив-М1.2» на надстройке ближе к корме.



Украинский канал «Крымский ветер» сообщает, что удары пришлись на зону вертикальных пусковых установок. В результате произошла внутренняя детонация, после которой выгорели пусковые шахты УКСК 3С14.



«Адмирал Макаров» стал флагманом Черноморского флота РФ после того, как ВСУ ракетным ударом потопили крейсер «Москва» 14 апреля 2022 года. С самого начала войны фрегат использовался для атак на Украину.



Одновременно с ним ВСУ поразили фрегат «Адмирал Эссен». Согласно спутниковым снимкам, наиболее серьезные повреждения получила носовая часть: палуба и восьмиячеечный модуль пусковой установки УКСК 3С14 для «Калибров». Также вышла из строя система управления БИУС «Требование-М», были уничтожены антенны обзорной РЛС 3Ц-25Е, комплекса радиоэлектронной борьбы ТК-25 и купола спутниковой связи «Центавр».



«Корабли полностью утратили ударный потенциал и способность к боевому управлению. Оба выведены из эксплуатации по меньшей мере на год», — резюмирует «Крымский ветер». То, что судам потребуется «длительный доковый ремонт», допускает и «Военный осведомитель». «Это означает потерю для Черноморского флота на неопределенный срок двух современных фрегатов с разовым залпом 16 крылатых ракет», — констатирует он.



Непосредственно после удара 12 августа, когда о поражении «Адмирала Макарова» и «Адмирала Эссена» заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, z-канал задался вопросом о том, «куда теперь убегать Черноморскому флоту», если теперь ВСУ регулярно бьют по Новороссийску. В СБУ рассказали, что для атаки на фрегаты использовались украинские БПЛА, включая реактивные дроны «Паляница», ракеты «Нептун» и ударные системы на «морских платформах».



Новороссийск стал местом дислокации Черноморского флота после того, как Украина своими ударами вынудила Россию вывести корабли из аннексированного Крыма. Однако скрыться от ВСУ это не помогло. «Адмирал Макаров» ранее подвергался атаке 6 апреля, а 2 марта повреждения получил «Адмирал Эссен».





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