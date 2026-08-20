Москва считает, что Тбилиси должен ее упрашивать о восстановлении дипотношений

20.08.2026 21:24





Россия открыта к возможности восстановления дипломатических отношений с Грузией, однако сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает агентство «Интерфакс».



«От Грузии должна исходить инициатива восстановления дипломатического общения. И мы не раз говорили, что открыты к такой возможности, однако на сегодня данный вопрос в повестке дня не стоит».



Захарова напомнила, что «отсутствие дипломатических отношений между Россией и Грузией – это часть трагического наследия экс-президента страны Михаила Саакашвили».



«Что касается заключения Тбилиси соглашений о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, то давно призываем Грузию к этому и ожидаем, что грузинская сторона признает новые геополитические реалии в Закавказье и в ближайшем будущем приступит к практической работе по выработке указанных документов и их подписанию. Такие юридические обязательства станут надежной гарантией от повторения трагических событий августа 2008 года», — добавила Захарова.



Напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года – после «августовской войны» и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.





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