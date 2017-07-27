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Режим Иванишвили уже вместе с украинским олигархом исполняет политические поручения Путина - ЕНД


27.07.2017   21:47
Бывшая правящая партия Грузии «Единое национальное движение» требует «прекратить преследование бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и демократической прозападной оппозиции». Комментарий на тему лишения Саакашвили украинского гражданства сегодня, 27 июля, сделал Заза Бибилашвили - заместитель председателя политического совета партии, созданной Саакашвили и находившейся у власти девять лет - до проигрыша на парламентских выборах 2012 года.

Бибилашвили заявил, что «судьбу Саакашвили и демократической оппозиции должны решать грузинские избиратели, а не карманная прокуратура Иванишвили». Он отметил, что «ЕНД до конца будет бороться с семейно-клановым режимом Иванишвили».

«Этой сделкой два олигарха хотят устранить от политической борьбы человека, который является в регионе главной фигурой антипутинского фронта и единственным символом успешно проведенных демократических антикоррупционных реформ на постсоветском пространстве», - заявил Бибилашвили. Он отметил, что «нельзя назвать справедливой и демократической ту предвыборную обстановку, когда лидер прозападной оппозиции, третий президент страны, изгнан из страны по политическому признаку и не может вернуться на родину».

«По делам, возбужденным против Саакашвили, к настоящему времени не принято ни одного решения. Для любого добросовестного наблюдателя ясно, что все четыре дела против него являются политически мотивированными, постыдными с точки зрения государственности и уличают реальные цели режима Иванишвили, у которого нет ничего общего с целями грузинского народа», - сказал Бибилашвили.






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