Саакашвили намерен продолжить борьбу за смену власти в Украине

28.07.2017 11:28 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что намерен продолжить активную политическую деятельность и вместе со своей командой сменить украинскую власть, об этом он сообщил в четверг вечером в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".



В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.



"Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодежи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть", — заявил Саакашвили.



Кроме этого, Саакашвили выразил уверенность, что недавний визит президента Украины Петра Порошенко в Грузию был спланирован для того, чтобы обсудить с грузинскими властями вопрос о его дальнейшей судьбе.



"Порошенко не зря посетил Грузию… по моей информации, Порошенко встретился с Иванишвили в Уреки и они провели долгую беседу (Бидзина Иванишвили – основатель правящей власти в Грузии, после прихода которой были возведены уголовные дела против Саакашвили – ред.). Дело в том, что сам Иванишвили не желает моей экстрадиции в Грузию, также как и Украине не выгодно мое прибытие, так как это будет означать подрыв для Порошенко", — заявил Саакашвили и добавил, что лишение его украинского гражданства произошло во время его отсутствия в стране.















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