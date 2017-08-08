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Заявление МИД Грузии по поводу визита Путина в оккупированную Россией Абхазию


08.08.2017   21:28
"Визит" президента России Владимира Путина в оккупированный регион Абхазии в день широкомасштабной военной интервенции в Грузию в 2008 году является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

"Подобное циничное действие на девятую годовщину августовской войны служит узакониванию с российской стороны насильственного изменения государственных границ суверенного государства путем военной агрессии, этнической чистки, и оккупации. Этим ходом Кремль также безрезультатно старается поддержать, и легитимировать свои оккупационные режимы.

Министерство иностранных дел осуждает "визит" президента России с нарушением государственной границы Грузии в оккупированный регион Абхазии, который грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права.

Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию, прекратить провокационные действия против государственности Грузии, и уважать территориальную целостность суверенного государства.

Министерство иностранных дел также обращается к международному содружеству, дать должную оценку агрессивным шагам Москвы, и принять действенные меры, чтобы Российская Федерация выполнила взятые международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года"- говорится в информации, распространенной МИД Грузии", - отмечается в заявлении.






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