Президент: Оккупация началась с начала 90-х годов

08.08.2017 21:37 Президент Грузии почтил память героев, погибших в российско-грузинской войне, на братской могиле Мухатгверди, и заявил, что после 2008 года Россия старается оправдать оккупацию Грузии, и изменить границы Грузии.



"9 лет назад войска Российской Федерации пересекли границу суверенной, независимой страны, и осуществили оккупацию наших регионов".



Президент заявил, что Россия начала оккупацию в виде гибридной войны с начала 90-х годов, тогда, когда Грузия заявила о независимости.



"Тогда же, в 1992 году независимость, суверенитет, и территориальную целостность Грузии признали в ООН. Неприкосновенность и целостность границ Грузии тогда же признал весь мир, и международное содружество.



В результате несправедливости 2008 года Россия старается изменить эти границы, и оправдать эту историческую несправедливость какой-либо ошибкой или погрешностью".



По словам президента, международное содружество поддерживает Грузию, и Россия в этом деле одна.



Георгий Маргвелашвили также отозвался на визит Владимира Путина в Абхазию:



"Сегодня, когда президент Российской Федерации планирует поездку в Грузию, в край Грузии, Абхазию, это полностью является безрезультатной попыткой как-нибудь осуществить легитимацию исторической несправедливости".



В российско-грузинской войне 2008 года погибли 170 военнослужащих Минобороны Грузии, 14 сотрудников Министерства внутренних дел, и 224 гражданских лица.



По данным Министерства здравоохранения, количество раненных/пострадавших гражданских лиц и военных в целом составляет 2 232 человека, из них 1045 были военнослужащие.



















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