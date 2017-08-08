Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - посол


08.08.2017   22:48
Грузия должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего, заявил во вторник в эфире телекомпании "Имеди" посол США Ян Келли во время посещения мемориала павшим воинам в Тбилиси.

"Страна должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего. США пообещали, что продолжат поддержку Грузии в процессе восстановления территориальной целостности и вступления в евроатлантические структуры", - заявил американский дипломат.

"Вице-президент Майк Пенс сказал, и я также повторяю, что США осуждают оккупацию и все стороны должны найти возможность для мирного урегулирования этого конфликта", - добавил Я.Келли.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия объявила конкурсы на строительство 4 мини-ГЭС
Туркменистан и Грузия обсудили торгово-экономические проекты
На курорте Годердзи будут построены 6 гостиницы высокого класса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Путин находится в оккупированном грузинском регионе Абхазия
Премьер Грузии: Примирению грузин, абхазов и осетин нет альтернативы
Путин передумал ехать в Абхазию?
Заявление МИД Грузии в связи с 9-ой годовщиной российско-грузинской войны
Спрос на поездки в Абхазию у российских туристов снизился на треть
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пожар на горе Мтацминда в Тбилиси локализован (Видео)
Военные из Грузии во главе с министром обороны примут участие в параде в День независимости Украины
США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - Ян Келли
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна