США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - посол

08.08.2017 22:48 Грузия должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего, заявил во вторник в эфире телекомпании "Имеди" посол США Ян Келли во время посещения мемориала павшим воинам в Тбилиси.



"Страна должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего. США пообещали, что продолжат поддержку Грузии в процессе восстановления территориальной целостности и вступления в евроатлантические структуры", - заявил американский дипломат.



"Вице-президент Майк Пенс сказал, и я также повторяю, что США осуждают оккупацию и все стороны должны найти возможность для мирного урегулирования этого конфликта", - добавил Я.Келли.















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