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США продолжат поддержку Тбилиси, но Грузия должна сама выбирать свое будущее - посол
08.08.2017 22:48
Грузия должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего, заявил во вторник в эфире телекомпании "Имеди" посол США Ян Келли во время посещения мемориала павшим воинам в Тбилиси.
"Страна должна иметь возможность самостоятельного выбора своего будущего. США пообещали, что продолжат поддержку Грузии в процессе восстановления территориальной целостности и вступления в евроатлантические структуры", - заявил американский дипломат.
"Вице-президент Майк Пенс сказал, и я также повторяю, что США осуждают оккупацию и все стороны должны найти возможность для мирного урегулирования этого конфликта", - добавил Я.Келли.
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