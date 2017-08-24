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Граждане России могут получить визы в США в посольстве в Тбилиси
24.08.2017 20:58
Посольство США в Грузии в обычном режиме принимает заявления для получения американской визы от граждан России, сообщили передает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
США со среды приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве в Москве. В четверг стало известно, что россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве.
"Для посольства США в Грузии обычным рабочим процессом является принятие заявлений от граждан третьих стран, в том числе граждан России", — сказали в посольстве.
Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.
Согласно обновленным в понедельник данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней. Для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.
Период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23.
"Новости-Грузия"
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