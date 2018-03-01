Пентагон о «ядерном заявлении» Путина: «Мы не застигнуты врасплох»

01.03.2018 23:56 По словам Минобороны, вооружения, о которых говорил президент РФ, уже учитываются в оценке соотношения ядерных сил



Военное ведомство США призвало не преувеличивать значения прозвучавшего ранее в четверг заявления президента РФ Владимира Путина о прорыве Москвы в области стратегических вооружений.



По словам представителя Пентагона, вооружения, о которых идет речь, разрабатывались уже давно, и они принимаются в расчет в США при оценке соотношения ядерных сил.



«Мы не застигнуты врасплох (этими) заявлениями, и американский народ, как и прежде, должен быть уверен в том, что мы полностью подготовлены», – заявила пресс-секретарь Пентагона Дэна Уайт, после того, как Путин, выступая в преддверии президентских выборов в РФ, которые состоятся восьмого марта, заявил о создании ракет, способных поразить цель практически в любой точке земного шара.















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