Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пентагон о «ядерном заявлении» Путина: «Мы не застигнуты врасплох»


01.03.2018   23:56
По словам Минобороны, вооружения, о которых говорил президент РФ, уже учитываются в оценке соотношения ядерных сил

Военное ведомство США призвало не преувеличивать значения прозвучавшего ранее в четверг заявления президента РФ Владимира Путина о прорыве Москвы в области стратегических вооружений.

По словам представителя Пентагона, вооружения, о которых идет речь, разрабатывались уже давно, и они принимаются в расчет в США при оценке соотношения ядерных сил.

«Мы не застигнуты врасплох (этими) заявлениями, и американский народ, как и прежде, должен быть уверен в том, что мы полностью подготовлены», – заявила пресс-секретарь Пентагона Дэна Уайт, после того, как Путин, выступая в преддверии президентских выборов в РФ, которые состоятся восьмого марта, заявил о создании ракет, способных поразить цель практически в любой точке земного шара.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна