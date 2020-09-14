

Израильские концерны приведут ПВО и ВВС Грузии в соответствие со стандартами NATO

14.09.2020 17:39





Министерство обороны Грузии подписало с израильскими оборонными концернами "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот" договор о модернизации систем противовоздушной обороны страны.



Концерн "Рафаэль" будет отвечать за перевооружение войск ПВО и обучение личного состава.



Концерн "Эльбит" возьмет на себя модернизацию систем радиоэлектронной борьбы грузинских ВВС с целью приведения парка боевых самолетов и вертолетов ВВС Грузии в соответствие со стандартами NATO, сообщает портал Agenda.Ge.





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