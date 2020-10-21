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Правоохранители вывели часть заложников из филиала «Банка Грузии» в Зугдиди


21.10.2020   16:36


Часто заложников покинула филиал «Банка Грузии» в Зугдиди, который захватил вооруженный мужчина.

Как сообщает журналист Первого канала Грузии с места событий, пять заложников покинули здание банка с помощью пожарного крана. Правоохранители доставили их в отделение полиции на опрос.

Вооруженный мужчина захватил заложников в одном из филиалов «Банка Грузии» на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди. На месте мобилизована полиция.

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