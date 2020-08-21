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В Местийском муниципалитете откроются все села кроме поселков Местия и Ленджери
21.08.2020 11:31
Сегодня в селе Ленджери Местийского муниципалитета начнется повторное тестирование населения на коронавирус.
Как сообщила заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, также с сегодняшнего дня открываются все села Местийского муниципалитета, кроме поселка Местия и общины Ленджери.
«Повторное тестирование по срокам приходится на 21 августа. Начнется тестирование целевых групп, проживающих в закрытом пространстве в общине Ленджери. А также начнется тестирование тех, кто должен 21-го покинуть карантинную зону», - сказала Виблиани.
Напомним, по решению координационного совета, из-за высокого эпидемиологического риска въезд и выезд из муниципалитета Местия был закрыт 10 августа.
Данное ограничение с 21 августа снимается во всех селах муниципалитета кроме поселков Местия и Ленджери.
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