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В Местийском муниципалитете откроются все села кроме поселков Местия и Ленджери


21.08.2020   11:31


Сегодня в селе Ленджери Местийского муниципалитета начнется повторное тестирование населения на коронавирус.

Как сообщила заместитель губернатора Самегрело-Земо Сванети Нино Виблиани, также с сегодняшнего дня открываются все села Местийского муниципалитета, кроме поселка Местия и общины Ленджери.

«Повторное тестирование по срокам приходится на 21 августа. Начнется тестирование целевых групп, проживающих в закрытом пространстве в общине Ленджери. А также начнется тестирование тех, кто должен 21-го покинуть карантинную зону», - сказала Виблиани.

Напомним, по решению координационного совета, из-за высокого эпидемиологического риска въезд и выезд из муниципалитета Местия был закрыт 10 августа.

Данное ограничение с 21 августа снимается во всех селах муниципалитета кроме поселков Местия и Ленджери.

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