Украина впервые получила природный газ из Азербайджана по новому маршруту

28.07.2025 14:58





По информации Государственной нефтегазовой компании Украины, Украина впервые получила азербайджанский природный газ в тестовом режиме по Трансбалканскому коридору через Румынию и Болгарию.



«Нефтогаз» подписал контракт на поставку природного газа с SOCAR Energy Ukraine.



Для справки, в июле украинские СМИ писали о том, что по Трансбалканскому коридору в тестовом режиме транспортируется 160 кубометров природного газа в сутки.



Сегодня Украина получает природный газ преимущественно из Венгрии, Польши и Словакии.





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