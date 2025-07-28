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Украина впервые получила природный газ из Азербайджана по новому маршруту


28.07.2025   14:58


По информации Государственной нефтегазовой компании Украины, Украина впервые получила азербайджанский природный газ в тестовом режиме по Трансбалканскому коридору через Румынию и Болгарию.

«Нефтогаз» подписал контракт на поставку природного газа с SOCAR Energy Ukraine.

Для справки, в июле украинские СМИ писали о том, что по Трансбалканскому коридору в тестовом режиме транспортируется 160 кубометров природного газа в сутки.

Сегодня Украина получает природный газ преимущественно из Венгрии, Польши и Словакии.


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