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В Зугдиди наградили почётных граждан и заслуженных деятелей города


22.09.2026   14:23


Во дворе историко-архитектурного музея дворцов Дадиани в Зугдиди прошла церемония присвоения званий «Почётный гражданин Зугдиди», «Почётный зугдидец» и «Заслуженный деятель». Мероприятие завершилось концертом.

Мэр Зугдиди Давит Кодуа отметил, что эти звания — не просто символическая награда, а выражение благодарности людям, внёсшим значительный вклад в развитие города, его культуры, медицины, образования, спорта и общественной жизни.

Звание «Почётный зугдидец» получили художник-керамист и скульптор Рубен (Роберт) Абсандзе, инженер-энергетик Юрий Гугучиа, сотрудник службы благоустройства Торнике (Сосо) Киласониа, заслуженный тренер по тяжёлой атлетике Автандил Гахокидзе и игумения Динар (Дареджан Квараиа).

Звание «Почётный гражданин Зугдиди» присвоено экономисту и бывшему мэру Тбилиси Давиту Нарманиа, физику Зурабу Гугучиа, благотворителю Гиорги Купуниа, врачу-трансплантологу Кобе Шанава и ветерану футбола Автандилу Данелиа.

Звание «Заслуженный деятель» получили врач Мери Чантуриа, педагог английского языка Додо Гетиа, преподаватель музыки Мзиа Маткава и историк-педагог Гоги Анчабадзе.

В концертной программе приняли участие Тамара Гвердцители, симфонический оркестр, маэстро Николоз Никвашвили и фольклорный ансамбль «Одоия». Ведущим церемонии был Гиорги Каландиа.

На мероприятии присутствовали представители региональных и муниципальных властей, депутаты парламента и приглашённые гости.


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