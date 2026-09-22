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В Зугдиди наградили почётных граждан и заслуженных деятелей города
22.09.2026 14:23
Во дворе историко-архитектурного музея дворцов Дадиани в Зугдиди прошла церемония присвоения званий «Почётный гражданин Зугдиди», «Почётный зугдидец» и «Заслуженный деятель». Мероприятие завершилось концертом.
Мэр Зугдиди Давит Кодуа отметил, что эти звания — не просто символическая награда, а выражение благодарности людям, внёсшим значительный вклад в развитие города, его культуры, медицины, образования, спорта и общественной жизни.
Звание «Почётный зугдидец» получили художник-керамист и скульптор Рубен (Роберт) Абсандзе, инженер-энергетик Юрий Гугучиа, сотрудник службы благоустройства Торнике (Сосо) Киласониа, заслуженный тренер по тяжёлой атлетике Автандил Гахокидзе и игумения Динар (Дареджан Квараиа).
Звание «Почётный гражданин Зугдиди» присвоено экономисту и бывшему мэру Тбилиси Давиту Нарманиа, физику Зурабу Гугучиа, благотворителю Гиорги Купуниа, врачу-трансплантологу Кобе Шанава и ветерану футбола Автандилу Данелиа.
Звание «Заслуженный деятель» получили врач Мери Чантуриа, педагог английского языка Додо Гетиа, преподаватель музыки Мзиа Маткава и историк-педагог Гоги Анчабадзе.
В концертной программе приняли участие Тамара Гвердцители, симфонический оркестр, маэстро Николоз Никвашвили и фольклорный ансамбль «Одоия». Ведущим церемонии был Гиорги Каландиа.
На мероприятии присутствовали представители региональных и муниципальных властей, депутаты парламента и приглашённые гости.
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