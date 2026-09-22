Иностранец обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере

22.09.2026 16:59





Прокуратура Грузии начала уголовное преследование иностранного гражданина, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Обвинение ему предъявили заочно. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.



По версии прокуратуры, обвиняемый переводил из-за рубежа на свои счета в грузинском банке и счета связанных с ним людей несколько десятков миллионов долларов. Деньги переводились небольшими частями и якобы предназначались для инвестиций.



Прокуратура утверждает, что на самом деле происхождение этих денег было неясным. Чтобы представить их как законные доходы, обвиняемый использовал документы, которые должны были скрыть реальное происхождение средств. Позже часть денег он перевёл на счета в офшорной юрисдикции.



В рамках расследования власти арестовали сумму около 70 млн лари. Прокуратура намерена добиться конфискации этих денег в пользу государства.



Прокуратура также попросит суд заключить обвиняемого под стражу. Если суд одобрит это ходатайство, мужчину объявят в розыск.





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