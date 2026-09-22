Грузин, сливший кадры полицейского насилия, приговорен к 17 годам тюрьмы по обвинению в наркотиках

22.09.2026 16:38





Грузинский IT-специалист Георгий Квицаридзе, стоявший за публикацией в июне 2026 года кадров, запечатлевших полицейское насилие, был приговорен к 17 годам лишения свободы по обвинению, связанному с наркотиками. Он уже находился в тюрьме по тем же обвинениям на момент выхода видеозаписей, которые передала его мать.



О приговоре стало известно в воскресенье, при этом защита 32-летнего Квицаридзе заявила, что обжалует решение. Задержанному 31 декабря 2025 года Квицаридзе предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении крупного количества наркотиков, а также в содействии их сбыту. Следователи утверждали, что в ходе обыска у него было найдено 20 пакетиков с альфа-PVP, синтетическим стимулятором.



«[Они] вынесли приговор к 17 годам. Я опустошена, я раздавлена», — заявила мать осужденного Этер Квицаридзе в эмоциональном интервью оппозиционному телеканалу TV Pirveli.



Именно TV Pirveli вывел в эфир кадры, предоставленные Этер Квицаридзе, в июне в своей главной программе. Видеофайлы демонстрировали, как сотрудники полиции избивают задержанных в закрытом помещении.



Видеозаписи стали вирусными. В МВД заявили, что кадры были записаны в 2022 году в Кобулетском муниципалитете Аджарии. Власти утверждали, что запечатленные полицейские были задержаны и привлечены к ответственности за несколько месяцев до публикации видео.



Квицаридзе получил эти кадры — предположительно, отправленные самими полицейскими в группу в WhatsApp — до своего задержания. Его мать утверждала, что после того, как полиция узнала об этом, они сфабриковали против него дело о наркотиках. Она также настаивала на том, что в тюрьме ее сыну предлагали процессуальное соглашение в обмен на передачу видеозаписей. Власти никак не прокомментировали это заявление, когда к ним обратились журналисты TV Pirveli.



Женщина также утверждала, что Георгий Квицаридзе получил значительно больше кадров насилия по сравнению с тем, что она передала телеканалам. По ее словам, эти кадры хранились на ноутбуке ее сына, который находился у нее.



Через неделю после выхода репортажа в эфир TV Pirveli сообщил, что прокурор, пока Квицаридзе находился в тюрьме, угрожал ему расправой над матерью, если тот не передаст файлы. Генеральная прокуратура опровергла это заявление.



В июле Этер Квицаридзе заявила, что ее сын объявил голодовку, что на тот момент также подтвердила Специальная пенитенциарная служба.





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