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Грузин, сливший кадры полицейского насилия, приговорен к 17 годам тюрьмы по обвинению в наркотиках
22.09.2026 16:38
Грузинский IT-специалист Георгий Квицаридзе, стоявший за публикацией в июне 2026 года кадров, запечатлевших полицейское насилие, был приговорен к 17 годам лишения свободы по обвинению, связанному с наркотиками. Он уже находился в тюрьме по тем же обвинениям на момент выхода видеозаписей, которые передала его мать.
О приговоре стало известно в воскресенье, при этом защита 32-летнего Квицаридзе заявила, что обжалует решение. Задержанному 31 декабря 2025 года Квицаридзе предъявили обвинения в незаконном приобретении и хранении крупного количества наркотиков, а также в содействии их сбыту. Следователи утверждали, что в ходе обыска у него было найдено 20 пакетиков с альфа-PVP, синтетическим стимулятором.
«[Они] вынесли приговор к 17 годам. Я опустошена, я раздавлена», — заявила мать осужденного Этер Квицаридзе в эмоциональном интервью оппозиционному телеканалу TV Pirveli.
Именно TV Pirveli вывел в эфир кадры, предоставленные Этер Квицаридзе, в июне в своей главной программе. Видеофайлы демонстрировали, как сотрудники полиции избивают задержанных в закрытом помещении.
Видеозаписи стали вирусными. В МВД заявили, что кадры были записаны в 2022 году в Кобулетском муниципалитете Аджарии. Власти утверждали, что запечатленные полицейские были задержаны и привлечены к ответственности за несколько месяцев до публикации видео.
Квицаридзе получил эти кадры — предположительно, отправленные самими полицейскими в группу в WhatsApp — до своего задержания. Его мать утверждала, что после того, как полиция узнала об этом, они сфабриковали против него дело о наркотиках. Она также настаивала на том, что в тюрьме ее сыну предлагали процессуальное соглашение в обмен на передачу видеозаписей. Власти никак не прокомментировали это заявление, когда к ним обратились журналисты TV Pirveli.
Женщина также утверждала, что Георгий Квицаридзе получил значительно больше кадров насилия по сравнению с тем, что она передала телеканалам. По ее словам, эти кадры хранились на ноутбуке ее сына, который находился у нее.
Через неделю после выхода репортажа в эфир TV Pirveli сообщил, что прокурор, пока Квицаридзе находился в тюрьме, угрожал ему расправой над матерью, если тот не передаст файлы. Генеральная прокуратура опровергла это заявление.
В июле Этер Квицаридзе заявила, что ее сын объявил голодовку, что на тот момент также подтвердила Специальная пенитенциарная служба.
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