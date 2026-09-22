С 2027 года появится возможность сдать экзамен по итальянскому языку в рамках ЕГЭ

22.09.2026 16:31





С 2027 года на единых национальных экзаменах можно будет сдавать и итальянский язык. Об этом говорится в информации, распространенной Национальным центром оценки и экзаменов.



До сих пор абитуриенты для поступления на академические программы могли сдавать экзамен по иностранному языку на английском, немецком, французском и русском языках.



«По решению министра образования, науки и молодежи Грузии, в перечень иностранных языков будет добавлен итальянский язык, и на единых национальных экзаменах 2027 года абитуриенты смогут сдавать экзамен по иностранному языку также на итальянском языке.



Национальный центр оценки и экзаменов с 2023 года проводит экзамен по итальянскому языку для учителей. Именно с учетом этого опыта, а также практики преподавания итальянского языка в школах с 2027 года итальянский язык будет включен в перечень иностранных языков на единых национальных экзаменах.



Над тестовыми заданиями по итальянскому языку для единых национальных экзаменов будут работать специалисты Национального центра оценки и экзаменов.



Экзаменационный сборник и программа будут опубликованы на веб-сайте Национального центра оценки и экзаменов», — говорится в информации, распространенной Национальным центром оценки и экзаменов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





