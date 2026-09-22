Департамент специальных операций СГБ Грузии возглавит Тамаз Шубитидзе

22.09.2026 14:17





Департамент специальных операций Службы государственной безопасности Грузии возглавит Тамаз Шубитидзе. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.



По их информации, нового директора личному составу представил глава Службы государственной безопасности Тамаз Борашвили вместе со своими заместителями, поздравил его с назначением на должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.



В ведомстве поясняют, что новый директор департамента Тамаз Шубитидзе имеет многолетний опыт работы в правоохранительной системе, в том числе в течение 7 лет занимал различные должности в указанном департаменте. До назначения на новую должность Тамаз Шубитидзе занимал должность заместителя директора Департамента особых поручений Министерства внутренних дел.



«Глава Службы заявил, что Тамаз Шубитидзе на протяжении многих лет последовательно продвигался по карьерной лестнице на различных уровнях Департамента специальных операций, что в дальнейшем сделает деятельность подразделения еще более эффективной.



Тамаз Борашвили также поблагодарил бывшего руководителя департамента Романа Карцивадзе за проделанную работу.



Новый директор Департамента специальных операций Тамаз Шубитидзе имеет многолетний опыт работы в правоохранительной системе, в том числе в течение 7 лет занимал различные должности в указанном департаменте. До назначения на новую должность Тамаз Шубитидзе занимал должность заместителя директора Департамента особых поручений Министерства внутренних дел», — говорится в информации.





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