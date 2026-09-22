В Зестафони школу закрыли всего через два дня после начала учебного года

22.09.2026 14:04





Третья публичная школа Зестафони была закрыта спустя два дня после начала учебного процесса. Родителям и педагогам сообщили, что здание нуждается в реабилитационных работах.



По словам одного из родителей, вечером 19 сентября семьям сообщили, что занятия временно будут проходить онлайн, а позднее учеников планируют перевести в публичную школу №4 в Квалити.



Причём за первые дни нового учебного года похожие ситуации произошли ещё как минимум в двух школах Грузии.



В Тбилисской публичной школе №21 занятия также прекратили спустя два дня после начала учебного года. Родителям сообщили, что здание признано аварийным, относится к IV категории повреждений и его дальнейшая эксплуатация небезопасна.



Похожая ситуация возникла в публичной школе №1 села Мисакциели: спустя два дня после начала занятий родителям сообщили о необходимости реабилитации здания, после чего учебный процесс приостановили примерно на неделю. На тот момент также оставалась неопределённость относительно того, где именно дети продолжат обучение.



Школа в Зестафони стала уже третьим подобным случаем за несколько дней, когда проблемы со зданием или необходимость ремонта фактически обнаруживаются уже после начала учебного года.





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