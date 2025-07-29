Конгрессмен Джо Уилсон: «Грузинская мечта» отдает дань коммунистическому Китаю

29.07.2025 00:07





Парламентская делегация Грузии находится в Китае, где с 27 июля проводит «стратегические встречи» с представителями правящей Коммунистической партии Китая, посвященные роли Грузии в «среднем коридоре» и «углублению сотрудничества» с Пекином.



Решение «Грузинской мечты» в очередной раз отправить в Китай своих представителей прокомментировал член Палаты представителей США, конгрессмен Джо Уилсон.



«Антиамериканская партия «Грузинская мечта» снова отдает дань коммунистическому Китаю, который она называет «образцовой сверхдержавой». MEGOBARI Act необходим для доступа к торговле через Средний коридор и критически важным минералам, а также для помощи грузинам в сохранении своей с трудом завоеванной свободы», — написал он в социальной сети X.



Что касается грузинской делегации, в её состав входят:



Гиоргий (Гия) Вольский — член политического совета «Грузинской мечты» и вице-спикер парламента;

Николоз Самхарадзе — член политического совета партии и председатель комитета по внешним связям;

Мариам Лашхи — председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи;

Шота Берекашвили — председатель комитета по экономической политике;

Гела Самхараули — председатель комитета по аграрным вопросам.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что делегация встречалась с Лю Цзяньчао, председателем Департамента международных отношений Коммунистической партии Китая (КПК).



Парламентская делегация, укомплектованная представителями «Грузинской мечты», посещала с визитов Китай и в январе 2024 года — тогда делегацию возглавлял Ираклий Кобахидзе (до его назначения премьер-министром).





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