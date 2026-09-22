Участившиеся в последнее время случаи гастроэнтерита вызваны норовирусом - НЦКЗ

22.09.2026 11:10





По заявлению Национального центра по контролю заболеваний, проведенные исследования подтвердили, что участившиеся в последнее время в Тбилиси случаи гастроэнтерита вызваны норовирусом.



Как пояснили в NCDC, большинство детей, у которых в последние дни был выявлен этот вирус, уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений.



По их информации, случаи протекали без каких-либо осложнений, и риск осложнений по-прежнему не выявляется.



«С учетом повышенного интереса общественности Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья представляет обновленную информацию о участившихся в последнее время в Тбилиси случаях гастроэнтерита.



Проведенные исследования в настоящее время подтверждают, что указанные участившиеся случаи вызваны норовирусом.



Большинство детей, у которых в последние дни был выявлен этот вирус, уже выздоровели и выписались из медицинских учреждений. Случаи протекали без каких-либо осложнений. Наблюдение продолжается, и риск каких-либо осложнений по-прежнему не выявляется.



Для предотвращения дальнейшего распространения заболевания рекомендуется уделять внимание гигиене рук — особенно перед приемом пищи и после посещения туалета. Эта рекомендация особенно касается тех, чьи члены семьи или контактировавшие с ними лица перенесли указанное заболевание.



В процессе лечения норовируса важно: правильная гидратация, восстановление жидкости в организме; соблюдение режима питания — исключение из рациона молочных продуктов, жирной, жареной и острой пищи как минимум на 3–4 дня; прием лекарств против диареи и рвоты — только по назначению врача», — говорится в заявлении.





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