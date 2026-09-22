Папуашвили отправился с официальным визитом в Брюссель

22.09.2026 10:30





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией отправился в столицу Королевства Бельгия Брюссель.



В рамках визита председатель парламента проведет встречи с председателями Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии.



В состав делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят: председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе; председатель комитета парламента по интеграции с Европой Леван Махашвили и председатель процедурного комитета парламента Давид Матикашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





