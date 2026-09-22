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Папуашвили отправился с официальным визитом в Брюссель


22.09.2026   10:30


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией отправился в столицу Королевства Бельгия Брюссель.

В рамках визита председатель парламента проведет встречи с председателями Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии.

В состав делегации, которую возглавляет председатель парламента, входят: председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе; председатель комитета парламента по интеграции с Европой Леван Махашвили и председатель процедурного комитета парламента Давид Матикашвили.


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