Ираклий Кобахидзе встретился в Нью-Йорке с президентом Турции

22.09.2026 10:22





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Нью-Йорке встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.



По их информации, на встрече был подчеркнут высокий уровень стратегического партнерства между Грузией и Турцией и успешное сотрудничество в различных сферах.



«Особое внимание было уделено положительной динамике развития политических и экономических отношений. Было отмечено, что Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии.



Стороны обсудили совместные стратегические проекты регионального значения, которые вносят значительный вклад в развитие региона и укрепление связанности. В этом контексте было отмечено значение железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, которая полностью введена в эксплуатацию.



На встрече также было обсуждено сотрудничество в сферах транспорта и энергетики.



Особо было отмечено особое значение мира для устойчивого и стабильного развития региона», — говорится в информации.





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