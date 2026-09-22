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Ираклий Кобахидзе встретился в Нью-Йорке с президентом Турции
22.09.2026 10:22
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Нью-Йорке встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.
По их информации, на встрече был подчеркнут высокий уровень стратегического партнерства между Грузией и Турцией и успешное сотрудничество в различных сферах.
«Особое внимание было уделено положительной динамике развития политических и экономических отношений. Было отмечено, что Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии.
Стороны обсудили совместные стратегические проекты регионального значения, которые вносят значительный вклад в развитие региона и укрепление связанности. В этом контексте было отмечено значение железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, которая полностью введена в эксплуатацию.
На встрече также было обсуждено сотрудничество в сферах транспорта и энергетики.
Особо было отмечено особое значение мира для устойчивого и стабильного развития региона», — говорится в информации.
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