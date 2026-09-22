Кобахидзе: Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта

22.09.2026 11:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в «Саммите многостороннего партнерства», который состоялся в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Об этом сообщает администрация правительства Грузии.



По их информации, на саммите, который открыл президент Европейского совета Антониу Кошта, глава правительства Грузии акцентировал внимание на важности международного мира, безопасности и предотвращения конфликтов.



В своем выступлении Ираклий Кобахидзе говорил о вызовах, стоящих перед международной стабильностью, и подчеркнул необходимость многостороннего партнерства для содействия предотвращению конфликтов и их мирному урегулированию. В ходе выступления премьер также коснулся ситуации в Грузии и регионе.



По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия остается приверженной соблюдению принципов, необходимых для достижения долгосрочного мира и благополучия.



«Продолжающаяся оккупация 20 процентов территории Грузии отражается на жизни и правах людей, проживающих на месте. Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта, в том числе путем деоккупации, примирения и восстановления доверия между народами, пострадавшими от конфликта. Важной частью этого процесса по-прежнему остается международная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. Эффективная многосторонность также требует более тесного регионального сотрудничества. Страны одного и того же региона сталкиваются с общими вызовами в сферах безопасности и экономики, а более тесное сотрудничество позволяет эффективнее реагировать на эти вызовы. Южный Кавказ переживает период значительных изменений, и его экономическому и стратегическому потенциалу уделяется все больше внимания. Сегодня существуют более широкие возможности для практического регионального сотрудничества. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в мирном процессе между нашими соседями, и верим, что укрепление регионального сотрудничества может создать новые возможности в таких сферах, как торговля, связанность и экономическое развитие», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По информации ведомства, на саммите была принята декларация, в которой подчеркивается особое значение совместных усилий, уважения принципов международного права и многостороннего партнерства в условиях растущего давления на мировой порядок.





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