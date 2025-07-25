Уроженец Грузии погиб в боях на стороне Украины

25.07.2025 20:41





23-летний уроженец Цаленджихского района Валерий Бадзагуа погиб в боях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом распространяет заммэра Цаленджиха Тамар Белкания.



По данным СМИ, мать Бадзагуа – украинка, сам Валерий жил в Украине еще до начала полномасштабного вторжения России. Белкания говорит, что он принципиально отказался покидать страну и «решил сражаться».



«Он решил пожертвовать собой ради своей родины! Мы никогда его не забудем», — написала Белкания в соцсети Facebook.



По ее словам, тело погибшего доставят в Грузию в ближайшие дни, после чего его похоронят в Цаленджиха с воинскими почестями.





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