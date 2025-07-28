РФ впала в очередные конвульсии по поводу антивоенного протеста в Грузии

28.07.2025 14:57





Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии опубликовала в Facebook заявление, в котором говорится, что они «обратили внимание на русофобские выходки», в отношении российских спортсменов, участвующих в проходящем в Тбилиси чемпионате мира по фехтованию, и ожидают, что грузинские власти «примут необходимые меры».



22 июля в Тбилиси открылся чемпионат мира по фехтованию, в котором приняли участие также российские спортсмены, имеющие воинские звания. Также сообщается, что среди них есть двое спортсменов, которые были доверенными лицами президента России Владимира Путина на выборах.



Группа грузинских активистов устроила у отеля, где живут российские спортсмены, акцию протеста: подожгли петарды и развернули баннер с надписью:



«Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк, а завтра будут «Грады»».



Акция протеста прошла также перед Дворцом спорта, в котором проходят соревнования — там активисты сожгли российский флаг.



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Часть публики в знак протеста покинула зал



Текст заявления секции интересов России:



«[Мы] обратили внимание на очередные русофобские выходки, предпринятые известной группой политически ангажированных лиц против отечественных спортсменов, принимающих участие (в нейтральном статусе) в проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию.



Очевидная цель провокационных действий – использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил и нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны.



Отдавая должное усилиям организаторов по проведению чемпионата на соответствующим уровне, ожидаем, что компетентные ведомства Грузии примут необходимые меры, с тем чтобы обеспечить условия для честных, лишенных дискриминации и неполитизированных состязаний».





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