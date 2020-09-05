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Туристка из Германии подверглась сексуальному насилию в Грузии


05.09.2020   20:13


Туристка из Германии подверглась сексуальному насилию в Грузии, на территории Лагодехского заповедника. В личной беседе с корреспондентом грузинской службы «Радио Свобода» информацию подтвердил сотрудник заповедника.

Он отметил, что супруги из Германии находились у озера Чёрных скал, где и произошло предполагаемое сексуальное насилие со стороны местного жителя. Сегодня полицейские в течение всего дня проводили следственные действия на территории заповедника.

В МВД Грузии сообщили, что расследование начато по первой части статьи 137 УК Грузии – «изнасилование». Задержан один человек. В ведомстве не сообщают подробностей.

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