

В селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета введены строгие ограничения в связи с коронавирусом

09.10.2020 13:38





Из-за рисков распространения коронавирусной инфекции в селе Эрисимеди Сигнахского муниципалитета (регион Кахетия) вводятся строгие ограничительные меры. Об этом сообщил журналистам и.о. губернатора Кахетии Ираклий Шиошвили.



В населенном пункте, который расположен на грузино-азербайджанской границе, проживает около трехсот человек. С сегодняшнего дня сельская школа перешла на дистанционное обучение, въезд-выезд из Эрисимеди ограничен. Шиошвили отметил, что в селе достаточно медикаментов и не существует проблем с точки зрения продовольствия.



По решению межведомственного координационного совета, на въезде в Эрисимеди оборудован полицейский блок-пост и полевой медпункт. Здесь будут проходить термоскрининг водители и пассажиры транспортных средств, которые въезжают или выезжают из населенного пункта. В случае необходимости на месте им проведут тестирование на коронавирус.



«Правоохранители осуществляют патрулирование в интенсивном режиме для защиты общественного порядка и безопасности. Полиция проводит профилактические меры совместно с сотрудниками Национального центра по контролю заболеваний и представителями местного самоуправления», — сказано в заявлении МВД Грузии.



На днях коронавирус подтвердился у двух жителей Эрисимеди – 65-летнего мужчины и его 58-летней жены. Известно, что месяц назад мужчина посещал Аджарию – черноморский регион, который считается главным очагом коронавируса в Грузии.



Заболевшие супруги контактировали со многими односельчанами, поэтому специалисты рекомендовали усилить эпидемиологический контроль.



По данным регионального отделения Национального центра по контролю заболеваний, с сентября в Кахетии было выявлено 74 случая инфицирования коронавирусом. Сейчас в клиниках региона проходит лечение 21 пациент.



Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля. С тех пор в стране было подтверждено 10 752 фактов COVID-19. Из них выздоровели 5 866 пациентов, 72 скончались.





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