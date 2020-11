Фарма-компании Pfizer и BioNTech считают, что их вакцина от COVID-19 «эффективна на 90%»

09.11.2020 20:03





Вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech является эффективной на 90 процентов. Об этом сообщает Pfizer основываясь на итогах первого промежуточного широкомасштабного тестирования. В компании также заверяют, что серьезных побочных эффектов не было обнаружено.



Как передает британское издание The Guardian, показатель в 90% в разы превзошел ожидания экспертов. По информации издания, для подтверждения эффективности препарата был бы достаточен показатель в 50%. В таком случае подтвердилось бы, что иммунитет против вируса выработался у более чем половины тех, кто сделал вакцину.



По информации The Guardian, тестирование будет продолжаться до тех пор, пока не будет зафиксировано 164 случаев эффективности вакцины. Из-за этого показатель в 90 процентов может немного и изменится, тем не менее он указывает на то, что у вакцины есть потенциал.



Как пишет The Gaurdian, в третий этап тестирования вовлечены более 43,000 человек с разным этническим и социальным происхождением.



В компании заявляют, что сбор данных продолжится до третьей недели ноября, после чего препарат передадут регулирующим органам для утверждения. По сведениям The Guardian, в рамках программы быстрого лицензирования первые дозы вакцины получат медработники к концу этого года.



