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Национальная комиссия оштрафовала и и компания водоснабжения Тбилиси


12.08.2021   17:41


За нерегулярное считывание показателей счетчика воды и начисления среднего показателя оплаты гражданам, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии оштрафовала компанию «Джорджиан уотер энд пауэр» [GWP] на 75 000 лари.

По разъяснению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии, GWP показания счетчиков снимало не ежемесячно, а с определенной периодичностью с интервалом в несколько месяцев или лет, из-за чего абонентам приходилось вносить абонентскую плату одновременно за несколько месяцев.

Также потребители указывали в жалобах, что объем потребляемой воды в 2020 году также был включен в реальные показания, полученные компанией в 2021 году, которые GWP рассчитала с учетом нового тарифа, а не тарифа, действующего до 1 января.

В результате проведенного Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии разбирательства было установлено, что подобные нарушения имели место у большинства пользователей счетчиков «Джорджиан уотер энд пауэр». Компания пояснила, что в случае не устранения нарушений или их повторения, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии вновь обсудит вопрос о наложении штрафа на компанию», - сказано в заявлении.

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