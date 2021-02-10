

Председательство в ПА ГУАМ перешло от Азербайджана к Грузии

10.02.2021 22:26





10 февраля 2021 года в формате видеоконференции состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи ГУАМ.



Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, в заседании также приняли участие председатель ПА ГУАМ, глава азербайджанской делегации в структуре Эльнур Аллахвердиев и член делегации Насиб Магомалиев.



На мероприятии были рассмотрены вопросы об утверждении составов национальных делегаций на 2021 год в комитетах Парламентской ассамблеи ГУАМ, результатах внеочередного заседания Бюро, работе наблюдательной миссии во время парламентских выборов в Грузии, проекте Декларации 13-го заседания ПА ГУАМ и др.



В ходе обсуждений по пунктам повестки дня выступили глава грузинской делегации в ПА ГУАМ Георгий Хелашвили, глава украинской делегации Святослав Юраш и глава молдовской делегации Александру Жиздан.

Генеральный секретарь ПА ГУАМ Алтай Эфендиев также высказал свое мнение по обсуждаемым вопросам и поделился идеями по поводу дальнейшего укрепления сотрудничества.



Отметим, в ходе заседания председательство в ПА ГУАМ перешло от Азербайджана к Грузии.



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