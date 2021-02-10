Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председательство в ПА ГУАМ перешло от Азербайджана к Грузии


10.02.2021   22:26


10 февраля 2021 года в формате видеоконференции состоялось заседание бюро Парламентской ассамблеи ГУАМ.

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, в заседании также приняли участие председатель ПА ГУАМ, глава азербайджанской делегации в структуре Эльнур Аллахвердиев и член делегации Насиб Магомалиев.

На мероприятии были рассмотрены вопросы об утверждении составов национальных делегаций на 2021 год в комитетах Парламентской ассамблеи ГУАМ, результатах внеочередного заседания Бюро, работе наблюдательной миссии во время парламентских выборов в Грузии, проекте Декларации 13-го заседания ПА ГУАМ и др.

В ходе обсуждений по пунктам повестки дня выступили глава грузинской делегации в ПА ГУАМ Георгий Хелашвили, глава украинской делегации Святослав Юраш и глава молдовской делегации Александру Жиздан.
Генеральный секретарь ПА ГУАМ Алтай Эфендиев также высказал свое мнение по обсуждаемым вопросам и поделился идеями по поводу дальнейшего укрепления сотрудничества.

Отметим, в ходе заседания председательство в ПА ГУАМ перешло от Азербайджана к Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна