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В конгрессе США потребовали ввести новые санкции против Nord Stream 2
09.03.2021 13:35
Группа членов палаты представителей конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием ввести новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», сообщается в опубликованном комитетом по внешним делам письме.
Конгрессмены выразили глубокую озабоченность тем, как администрация Джо Байдена претворяет в жизнь план по вводу санкций в отношении трубопровода. В частности, их беспокоит, что при упоминании в открытых источниках многочисленных компаний, которые «подозревают в причастности к деятельности, наказываемой санкциями», администрация все еще запрашивает дополнительную информацию.
«Критически важным для нашей способности осуществлять надзор со стороны конгресса и обеспечивать соблюдение духа и буквы закона служит более четкое понимание «доказательного порога», который Государственный департамент использует при взвешивании дополнительных санкций», — сказано в письме.
Ранее США ввели санкции против строящего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна». Кроме того, в санкционный список попала компания-владелец трубоукладчика «КВТ-Рус» и компания «Рустанкер». Также санкции введены в отношении судов «Фортуна», Sierra и «Максим Горький».
Также ранее от участия в проекте отказалась датская инжиниринговая компания Ramboll и норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV GL). Reuters опубликовало список из 18 компаний, которые отказались от участия в строительстве «Северного потока — 2». Среди них — AXA Group, Baker Hughes, Beazley Furlonge Ltd, Bilfinger, Canopius Managing Agents Ltd, Chaucer Syndicates Ltd, Chubb Underwriting Agencies Ltd.
«Северный поток-2» — проект, согласно которому планируется построить газопровод от России до Германии. После отравления Алексея Навального Европарламент предлагал остановить строительство газопровода «Северный поток-2». 21 сентября Помпео также заявил, что США намерены сформировать коалицию, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.
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