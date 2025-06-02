

Украина и Россия договорились в Стамбуле об обмене тяжелоранеными и больными пленными

02.06.2025 20:39





Украина и Россия в ходе переговоров в Стамбуле договорились об обмене тяжелоранеными пленными, сообщил глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров.



«Мы договорились об обмене «всех на всех» тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Вторая категория – это молодые солдаты, которым от 18 до 25 лет, «всех на всех». Также мы договорились о возвращении «6000 на 6000» тел погибших солдат», – сообщил Умеров.



По его словам, делегация Украины предложила российской стороне провести встречу на уровне лидеров с возможным привлечением других лидеров, например президента США.



«Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу на уровне лидеров до конца этого месяца – с 20 по 30 июня. Это очень важно для переговорного процесса», – добавил Умеров.



Кроме того, Рустем Умеров подтвердил, что Украина передала России список из нескольких сотен украинских детей, которые были депортированы в РФ, и ожидает действий Москвы в этом направлении.



Министр обороны отметил, что Украина на встрече в Стамуле впервые увидела предложения России о прекращении огня и завершении войны, а ответы на украинские предложения Москва так и не дала.



«Наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», – отметил он.





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