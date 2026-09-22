Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 83 иностранных гражданина

22.09.2026 11:33





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из Грузии 83 гражданина иностранных государств. Об этом сообщает МВД.



«В результате комплексных мероприятий, проведенных Департаментом миграции, из страны были выдворены в общей сложности 83 гражданина Азербайджана, Туркменистана, Турции, России, Эфиопии, Египта, Ирака, Индии, Бурунди, Пакистана, Кении, Болгарии, Бангладеш, Иордании, Нигерии, Армении, Узбекистана, Китая и других государств.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



Министерство внутренних дел в интенсивном режиме продолжает борьбу с незаконной миграцией в стране. Согласно последним статистическим данным, только в текущем году сотрудниками Департамента миграции из страны уже выдворено более 3000 человек», — говорится в информации МВД.







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