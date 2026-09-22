В связи со случаями гастроэнтерита в детсадах были проверены 70 объектов

22.09.2026 12:03





В связи со случаями гастроэнтерита, вызванного норовирусом, среди воспитанников тбилисских детских садов Национальное агентство продовольствия продолжает комплексное расследование.



Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



По информации агентства, на данный момент проверено 70 объектов, в том числе 48 государственных детских садов города Тбилиси, мясоперерабатывающее предприятие и склад молочной продукции.



«Инспекционные группы агентства проводят проверки как в пищеблоках детских садов, так и у бизнес-операторов, производящих и поставляющих продукты питания. На данный момент проверено 70 объектов, в том числе 48 государственных детских садов города Тбилиси, мясоперерабатывающее предприятие и склад молочной продукции. Для лабораторного исследования взято 502 образца различных наименований продуктов питания и питьевой воды. На данном этапе в результате проведенных лабораторных исследований по показателям безопасности пищевых продуктов в 39 образцах нарушений не выявлено. Исследование остальных образцов продолжается. Результаты исследования будут публиковаться поэтапно», — говорится в информации.





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