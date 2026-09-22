«Международная прозрачность — Грузия» о финансировании партии «Сила народа»

22.09.2026 12:28





По информации неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия», «Силу народа» финансирует близкое окружение почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Как говорится в распространенной организацией информации, «Сила народа», искусственно отделившаяся от «Грузинской мечты» в 2022 году и зарегистрированная в качестве партии в марте 2024 года, по август 2026 года получила 861 750 лари от 28 жертвователей, в том числе от 21 человека, которые до этого пожертвовали «Грузинской мечте» 1 969 169 лари, а трое до сих пор продолжают финансировать обе партии.



«Материалы, представленные в исследовании, еще раз подтверждают, что отделившаяся от «Грузинской мечты» «Сила народа» является частью сети власти Иванишвили. Среди жертвователей была выявлена группа представителей окружения Иванишвили: его брата Александра Иванишвили и бизнес-партнеров его двоюродного брата Учи Мамaцашвили, а также представителей акционерных обществ, непосредственно связанных с семьей Иванишвили, — всего эти лица пожертвовали «Силе народа» в 2024–2026 годах 381 000 лари.



Среди жертвователей — генеральный директор «АО Страховая компания Карту» Арчил Мамaцашвили, представитель компаний, связанных с Бидзиной Иванишвили. Арчил Мамaцашвили пожертвовал «Силе народа» в 2025–2026 годах 70 000 лари, а до этого — 55 600 лари «Грузинской мечте». «Страховая компания Карту» получила через государственные закупки от государственных и муниципальных учреждений до 3,5 млн лари. Вместе с Арчилом Мамaцашвили связанные с этим акционерным обществом лица (Ала Кахниаури, Каха Кобиашвили, Заза Вердзеули, Гиви Лебанидзе, Зураб Чачхиани) перечислили «Грузинской мечте» 1 млн лари. Арчил Мамaцашвили является членом наблюдательного совета связанного с Иванишвили «АО Ату Холдинг».



Бизнес-партнером брата Бидзины Иванишвили, Александра Иванишвили, в ООО «Торнадо+» является Георгий Дамения, который пожертвовал «Силе народа» в 2025–2026 годах 120 000 лари, а до этого — 170 000 лари «Грузинской мечте». Сама компания в 2016–2018 годах пожертвовала партии Иванишвили 85 000 лари.



С близким окружением Бидзины Иванишвили связан еще один крупный жертвователь «Силы народа» Ираклий Бекаури, который является генеральным директором ООО Bolero & Company, на 100% принадлежащего бизнес-партнеру двоюродного брата Иванишвили, Учи Мамaцашвили, Вахтангу Каричашвили. Каричашвили является гражданином Грузии и России, его компании входят в десятку крупнейших экспортеров вина из Грузии в Россию, а в качестве субсидии от Министерства сельского хозяйства, согласно данным за 2014–2024 годы, он получил 56 млн лари. В 2026 году, до перечисления «Силе народа» 60 000 лари, Ираклий Бекаури пожертвовал «Грузинской мечте» 327 000 лари.



С Ираклием Бекаури и Вахтангом Каричашвили связан еще один жертвователь «Силы народа» Леван Гецадзе, который часто фигурирует в выписках из публичного реестра как представитель компаний бизнес-партнеров Учи Мамaцашвили. Пожертвованные Гецадзе «Силе народа» 13 000 лари являются его первым политическим пожертвованием. Леван Гецадзе в течение многих лет был владельцем основанного в 2019 году ООО «Трезор» — расположенная в Дигомском массиве лаборатория проводит медицинские исследования и анализы. Вскоре после основания компания начала участвовать в государственных закупках и на сегодняшний день получила контрактов примерно на 3,2 млн лари. В настоящее время лаборатория принадлежит американской компании Quest Biosciences LLC.



След еще одного крупного жертвователя «Силы народа» Давида Баланчивадзе ведет к Уче Мамaцашвили, согласно данным расследовательских СМИ. Студия «Монитор» связывала назначение Баланчивадзе исполнительным директором RMG GOLD в 2016–2017 годах с интересами Учи Мамaцашвили. Именно в 2016 году Баланчивадзе начал делать политические пожертвования в пользу «Грузинской мечты» — на сегодняшний день он перечислил партии Иванишвили 532 000 лари, а «Силе народа» в 2026 году — 60 000 лари.



Как мы отмечали выше, трое из 28 жертвователей «Силы народа» — Александр Тушури, Мамука Гогричиани и Гиви Габуния — до сих пор финансируют и «Грузинскую мечту»: все трое 11 декабря 2025 года в общей сложности перечислили «Силе народа» 60 000 лари, а 18 февраля 2026 года — столько же партии Иванишвили.



Среди жертвователей также Георгий Месхи, который в 2017–2020 годах был директором принадлежащего государству ООО «Саксспецтранс». Его пожертвования в кассу «Силы народа» в 2024 году составили 58 000 лари — до 2024 года он не делал политических пожертвований. Параллельно с руководством принадлежащей государству компанией Месхи вместе с бизнес-партнером Георгием Худжадзе основал строительную компанию «Хитеко Групп». В настоящее время Месхи является владельцем 100% доли в группе и ее директором. Компания строит многоэтажную гостиницу в Исани. Месхи также владеет 33% компании «Гонио Групп».



С еще одной компанией, занимающейся строительством жилых домов в Тбилиси, связан еще один жертвователь «Силы народа» Гурам Тетрашвили, который является директором ООО «Грузино-израильская бизнес-группа». Владелец этой компании Бесик Паписмедов реализует в Тбилиси несколько строительных проектов. Для Тетрашвили, как и для Георгия Месхи, перечисленные «Силе народа» 10 000 лари являются первым политическим пожертвованием», — говорится в информации.





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