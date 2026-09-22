Семья заключённого Гиорги Давитадзе заявляет, что его избили конвоиры в Руставской тюрьме

22.09.2026 12:51





Семья заключённого Гиорги Давитадзе заявляет, что его избили конвоиры в Руставской тюрьме и систематически применяют к нему физическое и психологическое насилие.



Гиорги Давитадзе — сын бывшего депутата Тбилисского сакребуло Автандила Давитадзе, который в 2014 году прошёл в сакребуло по списку коалиции «Грузинская мечта» и был членом фракции «Грузинская мечта — Национальный форум».



По словам семьи, в декабре девять сотрудников конвойной службы отвели Давитадзе в комнату деэскалации, где применили к нему насилие. Мать заключённого Ирма Давитадзе утверждает, что после этого физическое и психологическое насилие продолжилось, а происходящее якобы происходит по поручению действующего сотрудника полиции, имеющего статус потерпевшего по уголовному делу её сына. Она требует немедленно перевести Давитадзе из этой тюрьмы.



Адвокат Гиоргия Давитадзе Ирма Джануашвили заявляет, что соответствующие ведомства проинформированы о случившемся и расследование начато, однако уголовное преследование сотрудников тюрьмы пока не ведётся. По её словам, на имеющихся видеозаписях видно, что во время плановой проверки Давитадзе спокойно выходит из камеры, после чего сотрудники конвойной службы возвращаются, заходят в камеру и уводят его в комнату деэскалации.



Отец заключённого Автандил Давитадзе считает, что пенитенциарная система нуждается в срочных мерах, и заявляет о намерении привлечь к ответственности всех, кто, по его утверждению, применял насилие к его сыну.



Специальная пенитенциарная служба отрицает применение физического или психологического насилия к Давитадзе и называет распространённую информацию полной ложью. Ведомство утверждает, что заключённый систематически нарушает режим и внутренний распорядок, провоцирует конфликты и оскорбляет сотрудников, за что неоднократно подвергался дисциплинарным взысканиям.



По данным службы, 21 декабря 2025 года Давитадзе был помещён в комнату деэскалации именно из-за таких нарушений. Видеозаписи его перевода и пребывания там были переданы прокуратуре и офису Народного защитника по их запросу от 29 декабря. В пенитенциарной службе утверждают, что просмотр записей не подтвердил факта насилия со стороны сотрудников.



Кроме того, с 3 марта 2026 года по решению гендиректора ведомства непрерывно архивируются видеоматериалы, связанные с Давитадзе. Ведомство заявило о готовности обнародовать их в установленном законом порядке с учётом общественного интереса.





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