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«Тбилисоба» в этом году состоится 3 и 4 октября
22.09.2026 12:33
»«Тбилисоба» в этом году пройдет 3 и 4 октября в самом масштабном формате сразу на пяти площадках города», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.
По его словам, наряду с парком Рике и площадью Орбелиани гостей примут площадь Гудиашвили, Легвтахеви, площадь Европы и Метехский мост.
«Гостей, пришедших на места проведения мероприятий, ждут разнообразные культурные, развлекательные, познавательные и зрелищные мероприятия. На территории праздника традиционно будут установлены праздничные декорации и инсталляции, фотозоны, зоны отдыха и открытый кинотеатр. Будут организованы предпринимательские и гастрономические зоны, где будут представлены грузинская и зарубежная кухни, кулинарные зоны и мастер-классы, точки быстрого питания, выставки-продажи и дегустации традиционных сладостей, меда и вина, а также современная кондитерская продукция», — заявил Каха Каладзе.
По его словам, церемония награждения почетных граждан Тбилиси состоится 4 октября в 20:00 и будет транслироваться в прямом эфире.
«В течение дня на всех площадках будут проходить детские концерты, развлекательные и спортивные мероприятия. Программа обоих дней завершится музыкальными вечерами и театрализованными представлениями. Полную программу с подробным описанием можно посмотреть на официальном сайте мэрии Тбилиси», — отметил Каха Каладзе.
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