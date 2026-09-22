Шестерых подростков арестовали в Тбилиси по делу о серии краж и грабежей

22.09.2026 13:06





Шестерых подростков арестовали в Тбилиси по делу о серии краж и грабежей. Трое из них уже имеют судимости



Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних арестовали шестерых подростков — трое из них ранее уже были судимы. Их обвиняют в кражах, грабежах и покушении на грабеж, совершенных группой по предварительному сговору.



Детали. По данным следствия, несовершеннолетние в разное время похищали товары и деньги из аптек и продуктовых магазинов в Тбилиси, а затем скрывались с места преступления. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения торговых точек — они подтверждают участие обвиняемых в преступлениях.



Также установлено, что один из подростков угнал мотоцикл, другой — микроавтобус. Еще один напал на иностранного гражданина и отнял у него мобильный телефон.



Из-за действий несовершеннолетних коммерческие предприятия и частные лица понесли ущерб на сумму более 30 тысяч лари. По решению судьи все шестеро арестованы в качестве обвиняемых. Им грозит до 8 лет лишения свободы.





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