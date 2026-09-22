Кобахидзе на саммите в Нью-Йорке: «20% территории Грузии остаются оккупированными»

22.09.2026 13:49





Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе принял участие в «Саммите многостороннего партнёрства», прошедшем в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сессия Генассамблеи открылась 8 сентября, а неделя высокого уровня проходит во второй половине сентября.



В своём выступлении Кобахидзе говорил о международной безопасности, предотвращении конфликтов и необходимости более тесного многостороннего сотрудничества.



Отдельно премьер затронул ситуацию в Грузии.



«Продолжающаяся оккупация 20% территории Грузии влияет на жизнь и права людей, проживающих на месте. Мы остаёмся привержены мирному урегулированию конфликта, включая деоккупацию, примирение и восстановление доверия между пострадавшими от конфликта людьми», — заявил Кобахидзе.



Он также подчеркнул важность международной поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Кобахидзе отметил, что Южный Кавказ переживает период серьёзных изменений и, по его словам, сейчас появляются дополнительные возможности для регионального сотрудничества в сфере торговли, транспортной связанности и экономического развития.



Премьер также приветствовал прогресс в мирном процессе между соседними странами и заявил, что Грузия намерена продолжать придерживаться принципов, направленных на достижение долгосрочного мира и стабильности.



По итогам саммита была принята декларация, в которой подчёркивается значение совместных действий, соблюдения международного права и многостороннего сотрудничества на фоне растущего давления на существующий мировой порядок.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





