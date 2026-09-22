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Из меню детсадов Тбилиси временно убрали молоко, мацони, творог и сметану
22.09.2026 13:27
Молочные продукты исключили из меню муниципальных детских садов Тбилиси после массового заболевания воспитанников.
В Агентстве управления детскими садами Тбилиси заявили, что продукты вернут в меню после завершения всех исследований.
При этом в агентстве подчеркивают: решение носит профилактический характер и не означает, что исследования выявили какие-либо проблемы именно с молочной продукцией. Окончательные результаты проверок пока не опубликованы.
*Массовые случаи рвоты и диареи среди воспитанников тбилисских детсадов были зафиксированы 18 сентября — на четвертый день после начала нового учебного года. Число обращений за медицинской помощью превысило 100. Семь детсадов временно приостанавливали прием детей из-за эпидемиологических рисков.
Идет расследование. Центр контроля заболеваний назвал предположительной причиной норовирус.
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