Грузия и Науру установили дипломатические отношения

22.09.2026 13:28





Грузия и Науру установили дипломатические отношения после отказа островного государства от признания Абхазии и Южной Осетии.



Документ об установлении дипотношений подписали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Науру Дэвид Адеанг в Нью-Йорке.



"Начинается новый этап отношений между нашими странами. Надеемся, что партнерство будет углубляться", — заявил Кобахидзе.



*Науру — небольшое островное государство в Тихом океане и одна из самых маленьких стран мира. После августовской войны 2008 году Науру под влиянием России признала независимость отколовшихся от Грузии регионов. В конце июля 2026 года правительство Науру полностью аннулировало свои решения 2009 года, отозвав признание независимости оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и разорвав с ними любые контакты.



* После решения Науру число государств, признающих оккупированные территории Грузии «независимыми», сократилось до четырех: это Россия, Венесуэла, Никарагуа и Сирия. Ранее аналогичный отзыв признания совершили Вануату (в 2013 году) и Тувалу (в 2014 году). В международных дипломатических кругах также продолжаются консультации с новыми властями Сирии об отмене решений режима Башара Асада, принятых в 2018 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





