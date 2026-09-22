Кобахидзе принял участие в «Саммите многостороннего партнерства»

22.09.2026 12:46





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принял участие в «Саммите многостороннего партнерства», который состоялся в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



На саммите, открывшемся выступлением президента Европейского совета Антониу Кошты, глава правительства Грузии акцентировал внимание на важности международного мира, безопасности и предотвращения конфликтов.



В своем выступлении Ираклий Кобахидзе говорил о вызовах, стоящих перед международной стабильностью, и подчеркнул необходимость многостороннего партнерства для предотвращения конфликтов и содействия их мирному урегулированию.



Премьер-министр также коснулся ситуации в Грузии и регионе.



«Продолжающаяся оккупация 20% территории Грузии отражается на жизни и правах людей, проживающих на местах. Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта, в том числе путем деоккупации, примирения и восстановления доверия между народами, пострадавшими от конфликта. Важной частью этого процесса по-прежнему остается международная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Эффективная многосторонность также требует более тесного регионального сотрудничества. Страны одного и того же региона сталкиваются с общими вызовами в сферах безопасности и экономики, а более тесное сотрудничество позволяет эффективнее реагировать на эти вызовы.



Южный Кавказ переживает период значительных изменений, и его экономическому и стратегическому потенциалу уделяется все больше внимания. Сегодня существуют более широкие возможности для практического регионального сотрудничества. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в мирном процессе между нашими соседями, и верим, что укрепление регионального сотрудничества может создать новые возможности в таких сферах, как торговля, связанность и экономическое развитие», — заявил премьер-министр, отметив, что Грузия остается приверженной соблюдению принципов, необходимых для достижения долгосрочного мира и благополучия.



На саммите была принята декларация, в которой подчеркивается особое значение совместных усилий, уважения принципов международного права и многостороннего партнерства в условиях растущего давления на мировой порядок.





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