В НАТО подтвердили, что Украина вывела из строя 30% стратегической авиации России

05.06.2025 10:53





Спецслужбы Украины в результате операции под кодовым названием «Паутина» вывели из строя более 40 единиц российской стратегической авиации, из которых от 10 до 13 были полностью уничтожены. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя НАТО. По его словам, среди поврежденных и уничтоженных машин — 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 12 Ту-22М3, а также как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 — в распоряжении российской армии таких самолетов всего около пяти.



Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), по состоянию на начало 2023 года Россия обладала 130 стратегическими самолетами: 60 Ту-22М3 (дальность полета — до 6 500 км), 15 Ту-160 и 55 Ту-95 (оба — до 10 000 км). Таким образом, операция «Паутина» вывела из строя более 30% стратегических носителей крылатых ракет, которые в НАТО назвали «рабочими лошадками» российских атак по украинским гражданским объектам.



«Это удар по объектам, активно задействованным в войне против гражданского населения. С начала вторжения именно эти самолеты выпустили свыше 3 000 крылатых ракет, поразивших инфраструктуру и жилые районы Украины», — заявил представитель альянса на брифинге 4 июня в Брюсселе.



Как писали The Wall Street Journal и Financial Times, ссылавшиеся на источники в украинской разведке, подготовка операции «Паутина» длилась более полутора лет. Сначала СБУ тайно переправила на территорию России небольшие квадрокоптеры. Позже, также по нелегальным каналам, были доставлены специальные деревянные контейнеры, в которых поместили дроны.



Непосредственно перед атакой эти контейнеры погрузили в грузовики и подогнали ближе к российским аэродромам. Когда настал момент удара, крышки контейнеров были открыты дистанционно, и дроны поднялись в воздух для атаки на военные объекты.



Операция «Паутина», проведенная 1 июня, стала одной из крупнейших военных акций Украины на территории РФ с начала полномасштабной войны. Под удар попали авиабазы сразу в четырех регионах России — Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях.



Украинская сторона ранее заявляла, что в результате атаки было выведено из строя 41 воздушное судно Воздушно-космических сил РФ. Эти данные вскоре подтвердил и высокопоставленный представитель НАТО в комментарии The Moscow Times. Он также сообщил, что в Североатлантическом альянсе ожидают ответных действий со стороны Кремля. Операция «Паутина» нанесла серьезный удар по стратегическим возможностям России, и, скорее всего, Владимир Путин попытается ответить, отметил собеседник The Moscow Times.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ