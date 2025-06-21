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Член ЕНД: Арест Ромео Микаутадзе не связан с борьбой с коррупцией, налицо внутриклановый конфликт
21.06.2025 15:41
Арест Ромео Микаутадзе не связан с борьбой с коррупцией, во времена Гарибашвили он был главным казначеем «черной кассы», похоже, что Кобахидзе хочет переложить украденные у народа деньги из одного кармана в другой, — заявил один из лидеров «Национального движения» Леван Саникидзе.
По его словам, налицо внутриклановый конфликт.
«Арест Ромео Микаутадзе не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Это был человек, который в пору премьерства Гарибашвили был главным казначеем «черной кассы», и, похоже, что Кобахидзе хочет переложить украденные у народа деньги из одного кармана в другой. Это внутриклановое противостояние. Партия Иванишвили не монолит. Налицо множество клановых конфликтов, что, по нашему мнению, должно быть широко использовано демократическим обществом», — заявил Леван Саникидзе.
Служба государственной безопасности арестовала бывшего заместителя министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе по обвинению в злоупотреблении служебным положением и легализации миллионов лари незаконных доходов. Преступление карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
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