Москва может запретить ввоз цветов из Армении в ответ на арест российского олигарха

19.06.2025 15:07





Россельхознадзор с 27 июня может ввести временный запрет на ввоз цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении из-за постоянных нарушений требований РФ и ЕАЭС и отсутствия реакции на его обращения.



Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Россельхознадзора в ЕЭК о сложившейся ситуации, служба будет вынуждена ограничить поставки в случае отсутствия необходимых мер реагирования со стороны инспекционного органа Армении, а также из-за отсутствия информации о производителях срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603) и невозможности отличить армянскую продукцию от продукции третьих стран.



Кроме того, заявил источник, в этом году более 13 млн штук цветов не было предъявлено должностным лицам службы для проведения карантинного фитосанитарного контроля. Россельхознадзор просил армянскую сторону представить информацию о производителях срезанных цветов и бутонов с указанием их производственных мощностей и адресов производства в разрезе видов продукции, однако информация до настоящего времени не поступала.



Эта информация появилась после того, как олигарху Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в призывах к государственному перевороту в Ереване. Карапетян был арестован у себя дома 18 июня после того, как 17 июня сотрудники правоохранительных органов Армении провели обыск в его доме, в ходе которого были арестованы 20 человек, а позже еще 50 его сторонников были арестованы около дома олигарха.



Олигарх выступил против правительства премьер-министра Никола Пашиняна под предлогом поддержки Армянской церкви. Он сказал, что небольшая группа людей борется с церковью, которой он будет противостоять по-своему. Пашинян ответил армянскому олигарху, работающему в России, в социальных сетях, что Армения — это не село в Калужской области. Премьер-министр также предложил национализировать компанию Карапетяна «Армянские электрические сети», у которой более миллиона клиентов.



По данным Forbes, 59-летний Самвел Карапетян занимает 44-е место в списке богатейших бизнесменов России и 1102-е место в списке миллиардеров мира. Его состояние оценивается в $3,2 млрд. Армянский олигарх неоднократно был связан с высокопоставленными чиновниками российских правоохранительных органов, включая министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.





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