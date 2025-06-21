Посол ЕС: 23 июня министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят три вопроса по Грузии

21.06.2025 15:24





23 июня министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят ход событий в Грузии, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«В понедельник, 23 июня, соберутся министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. Это будет ежемесячное заседание Совета по иностранным делам, на котором будет рассмотрен ход событий в Грузии. Страны-члены могут обсуждать, что пожелают. Я точно не знаю, что именно будет обсуждаться, но на более низком уровне, на основании подготовительных переговоров на уровне послов, могу сказать, что, предположительно, страны-члены Евросоюза рассмотрят три вопроса», - заявил Павел Герчинский.



По его словам, ожидается, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят вопросы дезинформации против Евросоюза, введения санкций и безвизового режима.



«Первый вопрос, это огромная дезинформация против Евросоюза, демонизация Евросоюза, осуществляемая со стороны представителей высшей власти Грузии. Второй вопрос, это введение санкций за нарушение прав человека, и третий, это вопрос безвизового режима, которым пользуются граждане Грузии, на фоне серьезного ухудшения положения с правами человека. Дождемся понедельника, и в понедельник, в Люксембурге, вы сможете задать эти вопросы верховному представителю/вице-президенту», - отметил посол.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





