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В России возбудили уголовное дело против грузинского певца Эрекле Гецадзе


17.06.2025   19:57


В России возбудили уголовное дело против грузинского певца Эрекле Гецадзе, за надругательство на сцене над российским флагом, сообщают сегодня российские СМИ.

В частности, RT пишет, что об этом сообщил председатель Совета отцов России Андрей Згонников, который и обратился в МВД.

Речь идет о перформансе 24 мая на фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе сделал вид, что мочится на российский флаг.

Инцидент тогда прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, заявив, что это невоспитанность и "точно не соответствует грузинской культуре".


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