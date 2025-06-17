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В России возбудили уголовное дело против грузинского певца Эрекле Гецадзе
17.06.2025 19:57
В России возбудили уголовное дело против грузинского певца Эрекле Гецадзе, за надругательство на сцене над российским флагом, сообщают сегодня российские СМИ.
В частности, RT пишет, что об этом сообщил председатель Совета отцов России Андрей Згонников, который и обратился в МВД.
Речь идет о перформансе 24 мая на фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе сделал вид, что мочится на российский флаг.
Инцидент тогда прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, заявив, что это невоспитанность и "точно не соответствует грузинской культуре".
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