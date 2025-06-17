В России возбудили уголовное дело против грузинского певца Эрекле Гецадзе

17.06.2025 19:57





В России возбудили уголовное дело против грузинского певца Эрекле Гецадзе, за надругательство на сцене над российским флагом, сообщают сегодня российские СМИ.



В частности, RT пишет, что об этом сообщил председатель Совета отцов России Андрей Згонников, который и обратился в МВД.



Речь идет о перформансе 24 мая на фестивале Tbilisi Open Air. Грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе сделал вид, что мочится на российский флаг.



Инцидент тогда прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, заявив, что это невоспитанность и "точно не соответствует грузинской культуре".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





